La via stretta di Giorgetti per Bruxelles

Al momento tutte le strade sono difficilmente percorribili, soprattutto la sospensione generale del Patto di stabilità. Ma è chiaro il perimetro entro cui vuole muoversi il governo Meloni, che è quello della cooperazione europea e non il paventato “faremo da soli”. Proprio oggi, la Bce nel suo rapporto annuale ha rimarcato un aumento generalizzato del rendimento dei titoli di stato europei con l’Italia nel ruolo di anomalia positiva per aver mantenuto un livello “sostanzialmente invariato” per effetto del “consolidamento della posizione di bilancio”. Giorgetti e Meloni sono consapevoli che questo è il principale risultato del governo: buttare a mare tutto il lavoro fatto in quattro anni di governo nell’ultimo anno di legislatura avrebbe un costo politico, e anche economico, enorme. Superiore agli ipotetici benefici del maggiore deficit. La linea è quindi ottenere maggiori margini fiscali in accordo con Bruxelles: la via è stretta, ma è l’unica percorribile.