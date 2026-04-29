Il pressapochismo di Renzi sulle accise

Matteo Renzi, usando un linguaggio giovanile da Gen Z, si definisce in “modalità Kraken” e attacca il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che attribuisce alla guerra in Iran l’aumento del prezzo del diesel: “Salvini, l’aumento del gasolio l’avete fatto voi con la legge di Bilancio – dice Renzi in tv a L’aria che tira su La7 –. Loro hanno aumentato le accise sul gasolio, non è lo Stretto di Hormuz è il largo della Padania”. La tesi del leader di Italia viva è platealmente falsa. L’aumento delle accise sul gasolio, a cui è corrisposto una pari riduzione delle accise sulla benzina per allineare la tassazione sui carburanti, è stato di circa 4 centesimi che diventano circa 5 centesimi con l’Iva. L’impatto è stato praticamente ininfluente: secondo i dati del Mase, il prezzo medio del gasolio a dicembre 2025 era 1,65 euro al litro e 1,66 euro a gennaio dopo l’aumento delle accise. Il prezzo è chiaramente esploso dopo l’inizio della guerra il 28 febbraio e il successivo blocco dello stretto di Hormuz: il diesel è improvvisamente schizzato fino al picco di 2,15 euro il 13 aprile, includendo il taglio delle accise di circa 25 centesimi (cinque volte l’aumento di gennaio). D’altronde, l’esplosione del prezzo del diesel è un fenomeno internazionale, che ha riguardato tutta l’Unione europea. L’Agenzia internazionale dell’energia ha definito la chiusura di Hormuz come “la più grande crisi energetica della storia”. Usare uno shock energetico senza precedenti per muovere un attacco contro Salvini sulle accise non è una polemica al livello che ci si aspetta da un ex presidente del Consiglio. Anche perché, se fosse coerente con quanto sostiene, Renzi dovrebbe chiedere al governo di eliminare il taglio delle accise in scadenza da 25 centesimi sulla benzina (che ha già visto ridursi a gennaio di 5 centesimi la tassazione) e di abbassare lo sconto sul gasolio a soli 5 centesimi anziché gli attuali 25 centesimi. Quando un politico usa argomenti pretestuosi e per giunta incoerenti, più che in “modalità Kraken” è – sempre per parlare come la Gen Z – in “modalità cringe”.