Bennet e Lapid si presentano a Israele per battere Netanyahu

Oggi unirsi e arginare il primo ministro ha un significato diverso, la stessa parola “unità” ha un valore particolare, ma resta il fatto che se il messaggio rimane quello di voler arginare il primo ministro e di portare avanti un’accozzaglia anti Bibi i rischi di insuccesso sono alti e per il momento il Likud rimane il partito più votato. Bennet e Lapid vogliono dimostrare di avere un programma, la loro candidatura insieme per il momento non ha smosso il panorama politico ma ha incuriosito altri attori che non rimangono a guardare e che soprattutto hanno iniziato a svegliarsi. Primo fra tutti il generale ed ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot, oggi leader del partito Yashar! (vuol dire: dritto, integro, onesto), che ieri ha chiamato l’opposizione a presentare un “blocco della speranza” per assicurare una maggioranza “sionista e di uomini di stato”. Il blocco potrebbe essere ampio e pieno di anime discordanti, anche Lapid e Bennet si somigliano poco politicamente, e l’invito di Eisenkot è stato esteso anche a un politico di destra come Avigdor Lieberman. Il punto rimane quello di archiviare l’èra di Netanyahu, la motivazione che fa differenza rispetto al passato è: “Mandare a casa il governo del 7 ottobre”.