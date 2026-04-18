Il momento dell’Euro. Come le mattane di Trump possono aiutare la Ue





La Banca europea degli investimenti ha emesso un bond in dollari da 4 miliardi ma la domanda ha superato le aspettative: 33 miliardi di ordini. Lo spread con i Treasury emessi dal Tesoro americano si è ridotto fino a 4 centesimi di punto percentuale. Gli investitori, soprattutto asiatici, vogliono continuare a detenere dollari ma non vogliono più il rischio americano, o meglio, il “rischio Trump”, e quindi decidono di comprare safe asset altrove. Non si tratta di una vendita in massa di Treasury ma di molti investitori e fondi che stanno smettendo di ricomprare i titoli del Tesoro americano quando scadono. Insomma, stanno cercando alternative finanziarie sul mercato globale. E l’Europa non dovrebbe farsi scappare questa occasione, perché la finestra che si è aperta dall’inizio della presidenza di Donald Trump potrebbe non restare spalancata a lungo. Gli europei mettono via uno dei più grandi bacini di risparmio del mondo: 10 mila miliardi fermi in conto corrente, mentre buona parte di quelli investiti finiscono negli Usa perché il mercato del debito americano è più grande, liquido e sicuro. Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, già nel dicembre 2024, propose il Patto europeo per la produttività: finanziare con eurobond i beni pubblici europei (difesa, innovazione, transizione energetica) per creare quel safe asset che manca da sempre. Secondo Bankitalia, un mercato dei capitali integrato con un titolo comune al centro attiverebbe 150 miliardi di investimenti aggiuntivi all’anno e aumenterebbe il pil europeo dell’1,5 per cento. La presidente della Bce, Christine Lagarde, lo ha ricordato a giugno 2025: “Questo è un global euro moment”. Anche Isabel Schnabel, falca tedesca nel board Bce, si è espressa negli stessi termini. L’Ue non è una potenza militare né tecnologica, ma è una potenza economica. Trump offre l’occasione per rafforzare l’euro a livello globale, facendo diventare l’Europa un’àncora finanziaria in un mare d’incertezza. Ma serve un vero safe asset europeo. Se non ora quando?