Prodi e quell'autoritarismo da ridere sul governo

Intervistato da Fabio Martini sulla Stampa, Romano Prodi accusa esplicitamente il centrodestra di governo di “autoritarismo”. Le prove sarebbero la trasformazione del duopolio televisivo in un “monopolio della destra” e nella mancata nomina di Stefano Bonaccini a commissario per l’alluvione in Romagna. Bastano questi due “segnali” per sostenere che “così sta cambiando la natura del paese”? Anche sui dati piuttosto positivi per l’economia Prodi esprime dubbi, si tratta solo di dati congiunturali, di un rimbalzo più robusto dopo un crollo più pesante di quello subìto dagli altri paesi europei. Se è molto severo con Giorgia Meloni, Prodi non è certo compiacente con Elly Schlein.

