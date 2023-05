Né la Polonia né l'Aiea hanno conferme sulla nube tossica di Putin

Il capo del Consiglio di sicurezza di Mosca ha detto che durante “la distruzione” delle munizioni con uranio impoverito fornite dall’occidente all’Ucraina, si è creata “una nube tossica” che si sta dirigendo verso l’Europa occidentale. Non c'è alcuna evidenza, ma anche se ci fosse non bisogna cadere nella trappola russa

Oggi c’è stato un altro attacco missilistico della Russia contro l’Ucraina, efferato e indiscriminato come lo sono sempre stati e incessante come nelle ultime settimane. Grazie agli armamenti forniti dai suoi alleati, Kyiv riesce a rendere meno efficaci questi attacchi insistenti: gli aerei russi stanno dando particolarmente la caccia ai depositi di armi e munizioni degli ucraini, per cercare di depotenziare la controffensiva imminente. Oggi il capo del Consiglio di sicurezza di Mosca, Nikolai Patrushev, ha dichiarato che durante “la distruzione” delle munizioni con uranio impoverito fornite dall’occidente all’Ucraina, si è creata “una nube tossica” che si sta dirigendo verso l’Europa occidentale.