La facilità di uccidere un detenuto a Minsk

Sotto la dittatura di Aljaksandr Lukashenka le vessazioni sui prigionieri politici bielorussi sono all’ordine del giorno: nella migliore delle ipotesi viene vietato loro di telefonare, ricevere la posta e le visite dei propri cari o degli avvocati. Nella peggiore, i detenuti vengono costretti all’isolamento in celle di punizione e picchiati, visto l’isolamento, nessuno potrebbe mai scoprire le percosse. E’ successo anche a Viktar Babaryka, candidato alle elezioni presidenziali del 2020, che dal 27 aprile scorso è ricoverato in un ospedale di Navapolatsk. Babaryka era uno dei principali oppositori di Lukashenka e sta scontando una pena di 14 anni in una delle colonie penali più dure della Bielorussia, costretto a portare addosso un’etichetta gialla, a vivere in isolamento, e ultimamente avrebbe trascorso mesi in una cella di punizione.

