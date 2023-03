A Tunisi Gentiloni offre aiuto a Saied, ma niente prestiti “sulla fiducia”: prima le riforme

Nell'incontro in Tunisia il commissario agli Affari economici ha ribadito la posizione dell'Ue: gli aiuti economici arriveranno solo dopo aver fatto le leggi e aver ristabilito lo stato di diritto nel paese. Invertire l’ordine, come vorrebbe l’Italia, non è ipotizzabile

Questa mattina sembrava che il vertice fra Paolo Gentiloni e il presidente tunisino Kais Saied dovesse saltare, trasformando in un fallimento la visita del commissario Ue agli Affari economici a Tunisi. Poi qualcosa è cambiato e i due hanno avuto un colloquio in cui Gentiloni ha ribadito la posizione dell’Ue: prima si fanno le riforme e si ristabilisce lo stato di diritto e poi arriveranno gli aiuti economici. Invertire l’ordine, come vorrebbe l’Italia, non è ipotizzabile. Bruxelles promette un “piano di aiuto macrofinanziario supplementare”, ma a condizione che la Tunisia trovi prima un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per il prestito da circa 2 miliardi di dollari. L’Ue non vuole essere accusata di avere abbandonato la Tunisia, ma di fatto si schiera sulla stessa linea degli Stati Uniti: servono garanzie sulla fine delle carcerazioni di sindacalisti, giornalisti, oppositori e migranti e sull’attuazione delle riforme economiche.