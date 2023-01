Meglio il Qatar di San Siro

Ricomincia la Serie A e gli appassionati italiani, dopo essersi lustrati gli occhi con i magnifici stadi del Qatar, ripiombano nella tristezza disfunzionale di frequentare o vedere in tv strutture vecchie, brutte, inadeguate. E che soprattutto fanno perdere soldi alle città e ai club. Un salto indietro di decenni. Il caso più noto e disperante è quello del Meazza di Milano. Da tre anni e mezzo le società di Inter e Milan hanno presentato una offerta-richiesta al Comune per poter abbattere un impianto ormai desueto, che consuma malamente lo spazio (guardare una foto aerea per credere) e da cui ricavano poco o nulla (60 milioni circa spesi solo per l’affitto). Vorrebbero sviluppare l’area attorno, attualmente sottoutilizzata. Il progetto iniziale prevedeva 1,2 miliardi di investimenti comprensivi di 81 milioni per nuova viabilità e urbanizzazione, oltre ad altri 60 milioni di oneri. Per il Comune, un incasso investibile per sistemare il malandato quartiere.

