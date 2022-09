Gli Stati Uniti, la Cina e i due blocchi energetici

Giovedì Vladimir Putin ha incontrato Xi Jinping, per cercare di rafforzare il rapporto con la Cina in contrapposizione all’occidente guidato dagli Stati Uniti. La divergenza tra questi due blocchi è emersa più nettamente in seguito all’invasione russa dell’Ucraina ed è molto visibile dal commercio internazionale dei beni energetici. Washington e Pechino hanno infatti completamente riorientato i loro flussi di gas, petrolio e carbone per supportare i propri alleati politici, ma anche spinte dal mercato.

