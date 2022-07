Macron deve convincere Mohammad bin Salman a produrre più petrolio

Il tappeto rosso steso da Emmanuel Macron ieri sera a Parigi per dare il benvenuto al principe ereditario saudita Mohammad bin Salman ha suscitato l’indignazione di politici e ong francesi e non solo. Sotto accusa è finita la “metamorfosi” di MbS, passato da reggente di uno stato “paria” e mandante dell’omicidio del giornalista e dissidente Jamal Khashoggi, a ultima àncora di salvezza per l’economia globale. A ben vedere, il copione non sembra tanto diverso da quello del passato. L’attenzione riservata dall’occidente alle violazioni sistematiche dei diritti umani da parte delle dittature mediorientali è spesso stata subordinata alle esigenze energetiche. Non è stato certo Joe Biden, con il suo contestato viaggio a Riad di metà luglio, a inaugurare “il sacrificio dei valori in nome della realpolitik”, come ha scritto il Time.

