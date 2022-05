Ma a Padova cosa studiano? Un appunto al discorso della rappresentante degli studenti

Se Mario Draghi ha risposto con disinvoltura alle domande piene di saggezza di una scolaresca di Sommacampagna, a Sergio Mattarella è toccato fare esercizio di pazienza, durante la cerimonia per gli 800 anni dell’Università di Padova, allorché ha preso la parola la presidente del Consiglio degli studenti, Emma Ruzzon. Che ha infilato alcune banalità, di quelle che vanno di moda nella sinistra montanariana: “Mi chiedo se si possa circoscrivere il concetto di libertà accademica alla sola libertà formale, giuridica e politica, di istruirsi e fare ricerca”. Risposta: sì, nei sistemi democratici è sufficiente. Se no è la Cina. E altre di qualunquismo antiliberale, contro scienza e ricerca che “continuano, e aumentano, il loro essere subalterne a dinamiche di profitto”. Magari è ora di scoprire come nei sistemi liberi ricerca ed economia si sostengano a vicenda, e producano risultati notevoli, ad esempio sui vaccini. Vanno di moda gli studenti che prendono il microfono in situazioni ufficiali e danno mostra di aver assorbito più che altro le stupidaggini da sinistra accademica.

