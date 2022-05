Assalto terroristico contro Israele. È il peggiore dal 2006

E’ di tre morti il bilancio dell’ultimo attacco terroristico in Israele nella città ultraortodossa di Elad. Dopo una pausa di tre settimane, riprende la drammatica escalation di attentati jihadisti contro lo stato ebraico. Proprio oggi, settantaquattresimo anniversario dell’indipendenza. Gli attacchi si svolgono nei centri cittadini, lasciano dietro di sé filmati documentati, ripristinano il terrore nelle strade e le forze di sicurezza israeliane non hanno alcun preavviso: queste sono le caratteristiche dell’ondata di attacchi terroristici. Non è chiaro a chi sia da attribuire l’ondata di terrorismo iniziata a marzo: Hamas, Jihad islamica, Isis… Hanno ucciso un rabbino, un insegnante, un poliziotto cristiano, due poliziotti arabo-israeliani e due lavoratori ucraini. Piccolo microcosmo della realtà israeliana ignorata dai suoi odiatori.



