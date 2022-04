Il maquillage di Assad 

Succede che un regime che ha torturato e ucciso in 10 anni oltre 14 mila persone nelle sue carceri, nelle stazioni di polizia, negli uffici dei ministeri, negli stadi, lanciando armi chimiche, approvi una legge che mette al bando la tortura. Il regime in questione è quello siriano di Bashar el Assad, che il 30 marzo, con l’approvazione del Parlamento di Damasco – va da sé, tutto schierato al suo fianco –, ha approvato un provvedimento che “mette al bando” la tortura. Nel testo non si fa il minimo riferimento alle prigioni o agli uffici di pubblica sicurezza, che sono i teatri dove si compiono le torture siriane. Non è un caso. Assad ha sempre negato ogni accusa sollevata da ong e organizzazioni internazionali. Dall’inizio della guerra, il mukhabarat – cioè i servizi segreti – non ha avuto pietà per donne e bambini. Secondo la Rete siriana per i diritti umani, che dal Regno Unito monitora gli abusi perpetrati dal regime, tra le vittime ci sono almeno 92 donne e 180 bambini.

