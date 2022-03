Il catasto, le provocazioni di Salvini e le ipocrisie parlamentari

La manovra è così patetica, la ripicca talmente misera, che se merita d’essere raccontata è solo per ciò che questa storia può insegnare. E insomma due giorni fa, dopo il gran baccano agitato dalla destra sul catasto, ecco che la Lega ha deciso di cambiare tattica durante i colloqui alla Camera. Va detto, per inquadrare meglio la faccenda, che questi confronti bilaterali tra il governo e i singoli partiti erano stati promossi dal ministro grillino D’Incà e dal sottosegretario leghista Freni per favorire un dialogo sano, per svelenire il clima in vista del prosieguo dell’analisi della delega fiscale. Venite, parvulos, diteci cosa non va. E infatti Massimo Bitonci e Alberto Gusmeroli, i due contabili del Carroccio, sono venuti e hanno fatto la lista. “Vogliamo l’aumento del minimo esente a 12 mila euro per tutti; e poi vogliamo l’abolizione dell’Irap; e poi l’abolizione dello split payment, e pure la soppressione del reverse charge”. Così, ad abundantiam. Al che c’è stato chi ha obiettato: “Come le copriamo, tutte queste riduzioni di gettito?”. E loro, tetragoni: “Eh be’, con la tassa sulla casa prodotta dalla riforma del catasto”.

