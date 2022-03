Ci siamo dimenticati della pandemia

Mentre la preoccupazione di tutti e l’attenzione dei media si concentrano sulla guerra in Ucraina, com’è peraltro naturale, non ci si occupa quasi più della pandemia, come se fosse ormai un problema del passato. Purtroppo non è affatto così: i casi hanno ricominciato a salire, sfiorano di nuovo i 60 mila al giorno, con un incremento di quasi il 30 per cento dalla settimana precedente. Non è chiaro da che cosa dipenda questo fenomeno, ma certamente il rilassamento della campagna vaccinale può avere il suo peso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE