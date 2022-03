Il voto cruciale della Corea del sud

In Corea del sud, decima economia del mondo e quarta d’Asia, si vota domani per il nuovo presidente e la campagna elettorale si chiude con due notizie. La prima è il settimo test missilistico della Corea del nord: lunedì è stato convocato un nuovo Consiglio di sicurezza dell’Onu per parlare della dittatura nordcoreana, perché secondo fonti d’intelligence internazionali c’è da aspettarsi provocazioni ancora più minacciose nei prossimi giorni (si parla di test anche nucleari). La seconda notizia riguarda il leader del Partito democratico, Song Young-gil, che ieri a Seul, durante un comizio, è stato colpito in testa con un martello da un uomo, che poi è stato arrestato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE