Quando l'Auto di stato è sacrosanta

Stellantis, il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Peugeot-Citroën, ha chiuso il 2021 (anno orribile per l’Auto) con 13,4 miliardi di utili che daranno agli azionisti 3,3 miliardi di dividendi e ai dipendenti bonus per 1,9 miliardi. Quando l’ad Carlos Tavares ha annunciato a fine febbraio questi risultati la guerra in Ucraina non era ancora divampata nelle attuali dimensioni, con le prevedibili ricadute che aggravano la scarsità di materie prime e semiconduttori. Mail capo dell’azienda portoghese, un superman del settore, già anticipava la maggior dipendenza dalla Cina, confermando però un investimento di 30 miliardi per la gigafactory di Termoli, che produrrà batterie al posto dei motori diesel e che si affiancherà ad altre due in Francia e Germania. Un mese fa il Copasir, Comitato interparlamentare che sovraintende ai servizi segreti, aveva raccomandato al Tesoro di intervenire con una quota azionaria in Stellantis: intervento possibile con la Cassa depositi e prestiti, sull’esempio di Bpifrance, la banca pubblica d’investimenti già presente con il 6,2 per cento.

