Draghi e il sentiero stretto tra Bce e Mes

A gennaio i prezzi di produzione in Germania registrano un nuovo aumento record annuo del 25 per cento, in gran parte dovuto all’energia aumentata del 66,7 (il gas del 119). Così l’indice Pmi manifatturiero scende al 58,5 dal 59,8 di gennaio, mentre i servizi salgono dal 52,2 al 56,5. Il tutto senza che siano ancora pienamente scontati gli effetti della crisi con la Russia. Per la Bundesbank questo porterà una recessione temporanea prima di una ripresa a primavera, mentre il rincaro della produzione rinvigorirà l’inflazione che a gennaio è stata del 4,9 per cento.

