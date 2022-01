La Bei boccia la tassonomia dell'Ue

La Banca europea per gli investimenti (Bei) giovedì ha annunciato che non userà la tassonomia della Commissione, dopo la proposta di inserire nucleare e gas tra gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi del Green deal. Alla Bei “non è mai stato impedito di investire in progetti nucleari, ma non è mai accaduto, e non c’è alcuna intenzione di farlo”, ha spiegato il suo presidente Werner Hoyer. La ragione è semplice: la Bei è un organismo intergovernativo e l’opposizione dei paesi antinucleare come Austria e Lussemburgo impedisce di finanziare questi progetti.

