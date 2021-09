Il tuo cellulare cinese ti censura, anche se tu non lo sai

Gli smartphone del gigante cinese Xiaomi, anche quelli venduti in Europa, hanno la capacità di censurare i contenuti sensibili per il regime di Pechino. E' quanto emerge dall'ultimo report del Centro per la sicurezza informatica del ministero della Difesa lituano. In vista dell'introduzione della tecnologia 5G sugli smartphone commerciali, il governo di Vilnius ha deciso di analizzare alcuni dispositivi di aziende che erano state già segnalate in passato per i rischi legati alla sicurezza informatica, come Xiaomi e Huawei. E ha scoperto che nonostante le garanzie offerte al mercato europeo da parte delle aziende cinesi, i rischi di manipolazione “da remoto” di certi dispositivi è alto. “Il nostro consiglio è di non comprare telefoni cinesi, e di sbarazzarsi di quelli già comprati il prima possibile”, ha detto il viceministro della Difesa Margiris Abukevicius durante la conferenza stampa che illustrava il report.

