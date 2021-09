In difesa di Francesco Pugliese

Francesco Pugliese, ad di Conad, prima azienda italiana della grande distribuzione, attira le ire dei No vax e dei loro politici di riferimento, per aver annunciato che i suoi dipendenti “che non vogliono vaccinarsi e quindi risulteranno privi di green pass verranno messi in aspettativa non retribuita”. Oggi Conad apre a Bologna un nuovo supermercato e l’invito al boicottaggio, o peggio, corre su Twitter. Senza fare pubblicità a nessuno – Pugliese non è l’unico capo azienda a spendersi per il green pass obbligatorio: dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi in giù sono sempre di più a chiedere al governo una doverosa parola precisa – l’ad di Conad merita gli applausi. Innanzitutto per una logica non smentibile: “Non capisco perché io vaccinato posso andare in un supermercato e rischiare con un dipendente no vax”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE