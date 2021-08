Trump, Grillo e i No vax

È una scena inedita. Donald Trump fischiato durante un comizio dai suoi stessi sostenitori. È accaduto al raduno di Cullman, in Alabama, uno stato dove il tasso di vaccinazioni è molto basso e l’ondata di Covid è talmente forte che i posti in terapia intensiva sono esauriti. La colpa di Trump è stata quella di suggerire, in questo scenario drammatico, ai suoi supporter di vaccinarsi: “Credo totalmente nella vostra libertà. Fate quello che dovete, ma vi suggerisco di fare il vaccino. Io l’ho fatto, fa bene. Fate il vaccino”, ha dichiarato l’ex presidente americano prima di essere sommerso dai fischi. Per poi tentare di placare la platea: “No... ok, va bene. Siete liberi, ma a me è capitato di fare il vaccino. Se non funziona sarete i primi a saperlo... ma funziona!”.

