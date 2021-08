La seconda vita delle medaglie

La velocista bielorussa Krystyna Timanovskaya ha deciso di mettere all’asta una delle sue medaglie per aiutare altri atleti “che hanno bisogno di supporto o di qualsiasi tipo di aiuto e il denaro andrà alla Fondazione di solidarietà sportiva bielorussa”. L’atleta adesso si trova in Polonia dove, ottenendo un visto umanitario, si è rifugiata dal regime di Minsk. Timanovskaya durante i Giochi di Tokyo aveva contestato la decisione dei suoi allenatori di iscriverla a una gara per la quale non era allenata e le è stato ordinato di tornare in Bielorussia, dove da un anno il dittatore Lukashenka reprime chiunque lo contesti, anche gli sportivi. Per questo Timanovskaya ha deciso che la sua medaglia servirà ad aiutare i suoi colleghi, che fuggono dal regime o che lo affrontano, e il mondo dello sport che in Bielorussia, come ogni altro settore, viene represso dalla dittatura. Le medaglie hanno spesso una seconda vita, che comincia nel momento in cui si scende dal podio.

