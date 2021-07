Il gelato al gusto dell'ipocrisia: il vecchio solito boicottaggio contro Israele

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato quattro membri dell’intelligence iraniana di avere pianificato il rapimento a New York di Masih Alinejad, celebre militante contro l’obbligo del velo e fondatrice del movimento dei “Mercoledì bianchi” (giorno in cui le donne iraniane si tolgono il velo in segno di protesta). Nelle stesse ore, “Prisoners Defenders” ha documentato 112 sparizioni forzate a Cuba, un bilancio della repressione del regime castrista dopo lo scoppio di decine di proteste senza precedenti in tutto il paese. Lo ha confermato ad ABC il presidente della ong, Javier Larrondo. Cubalex ne conta 150, tra arrestati e desaparecidos, in un database che continua ad aggiornare, secondo Radio Martí. Altre organizzazioni, come Cuba Decide, parlano anche di cinque morti. Vengono arrestate anche semplici persone che gridano “libertà”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE