Crescere, non licenziare

Il blocco dei licenziamenti è stato per mesi il punto di scontro più forte tra Confindustria e sindacati. Con dichiarazioni dal tono insolitamente ultimativo del presidente Carlo Bonomi per chiedere la fine del divieto di interruzione del rapporto di lavoro e, da parte sindacale, manifestazioni nazionali, accompagnate dall’evocazione di scenari drammatici (un milione di licenziati), per chiederne il mantenimento. Mesi e mesi di confronto che ora assumono un contorno meno appassionante. I primi dati ben confezionati li dobbiamo alla regione Veneto che, diversamente dalle altre regioni, tutte ugualmente titolari di quei numeri, li diffonde pubblicamente. Quei dati dicono che il passo dei licenziamenti da quando è stato rimosso il blocco è lo stesso rilevabile prima della pandemia. Insomma, sembrerebbe di avere a che fare con il normale, cioè costante negli ultimi anni, ricorso ai motivi economici per licenziare in una regione abbastanza rappresentativa, per la nota composizione del suo tessuto produttivo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni