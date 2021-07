Ripartire con il modello Sunderland

Nissan, la casa giapponese prima produttrice al mondo di auto elettriche, investirà un miliardo di sterline (1,2 in euro) a Sunderland, nel nord-est dell’Inghilterra, per una gigafabbrica di batterie destinate a veicoli ibridi ed elettrici da esportare per la massima parte nell’Unione europea. Le assunzioni previste sono 6.700 in un’area dove il referendum sulla Brexit aveva spopolato, ma l’azienda si è mossa solo dopo gli accordi sulla libertà di commercio tra Regno Unito e Ue. Nissan è stata la prima big giapponese a puntare sulla globalizzazione, negoziando nel 1984 un accordo con il governo di Margaret Thatcher per insediarsi nel Regno Unito e da lì esportare nel resto del mondo, dalla Micra fino alla odierna Qashqai; operazione che ha salvato l’industria dell’auto britannica (oggi 14esima al mondo e quarta in Europa nonostante tutti i marchi siano in mani straniere) ma che venne avversata dal resto d’Europa, Italia compresa, dove una partnership con Alfa Romeo ebbe vita breve.

