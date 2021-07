Pronto, Putin ci sei?

“Troitsk? Dov’è Troitsk?”. I dubbi geografici manifestati da Vladimir Putin durante la diretta annuale con il suo popolo sono forse la rappresentazione più immediata del momento che sta vivendo il sistema politico russo. La diretta viene disturbata (le conduttrici parlano di un attacco di hacker), le telecamere inquadrano all’improvviso un monitor su cui scorrono le domande (prezzi, salari, pensioni e ancora prezzi), e il protagonista si impappina tra numeri e nomi, e ignora l’esistenza, a 40 chilometri dal Cremlino, di un famoso centro di ricerca scientifica. In compenso, è convinto che la Russia abbia “superato meglio di altri” il Covid, proprio mentre Mosca e Pietroburgo battono ogni giorno i record di mortalità. La campagna vaccinale con lo Sputnik è fallita sia per carenza di dosi sia per sfiducia dei russi, la Nazionale è stata eliminata, e gli spettatori chiedono al presidente perché non hanno il gas in casa, e perché le carote autarchiche costano più delle banane importate dal Sud America.

