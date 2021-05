La triste parabola di Greenpeace

Ci sarebbe da piangere, se le risate non fossero tanto crasse. “Giornata mondiale libertà di stampa, oltre venti organizzazioni scrivono alla Commissione Ue: ‘Serve una direttiva che tuteli media e mobilitazione dei cittadini da intimidazioni delle multinazionali dei combustibili fossili’”. L’appello campeggia sul sito di Greenpeace. È il triste epilogo della parabola, forse inevitabile, di un’organizzazione di idealisti nata con pochi dimostranti e un battello preso a noleggio e trasformata in megastruttura con un bilancio e uffici in una trentina di paesi. Patrick Moore, che ha fondato e diretto per quindici anni Greenpeace, ha scandito così la sua critica: “Promuovono la lotta di classe e l’anti globalizzazione che con l’ecologia e la scienza non c’entrano nulla”.

