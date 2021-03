Pechino vs Londra

Dopo la rappresaglia contro l’Unione europea, ieri la Cina ha annunciato le sue controsanzioni anche nei confronti del Regno Unito. Il format è identico: vengono colpiti politici e accademici che, secondo il regime di Pechino, hanno diffuso “bugie e disinformazione” riguardo alla Cina, in particolare sulla questione uigura. Il capo della sede diplomatica cinese a Londra, Yang Xiaoguang, ha dato la stessa versione dei fatti dei suoi colleghi in Europa: non ci faremo bullizzare, “c’è un detto in Cina: chi causa problemi deve cercare di risolvere i problemi. Non abbiamo alcuna intenzione di allargare lo scontro, ma se qualcuno vuole farlo, gli terremo compagnia”. Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha risposto: “E’ significativo che mentre il Regno Unito si unisce alla comunità internazionale nel sanzionare chi abusa dei diritti umani, il governo cinese sanziona chi lo critica. Se Pechino vuole rispondere in modo credibile a chi racconta gli abusi nello Xinjiang, le basterebbe dare il permesso al commissario per i Diritti umani dell’Onu di entrare nel paese e nella regione e verificare la verità”.

