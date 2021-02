Finalmente si abolisce il cartellino

La vera furbizia del cartellino sta nell’abolirlo. Chi vuole flessibilità deve essere pronto a darne. E si è visto, non solo per l’avvento obbligato delle varie forme di lavoro da remoto, ma anche per le necessità del mercato digitale, quanto la flessibilità sia utile. I controlli rigidi sugli orari hanno una lunga storia nell’organizzazione del lavoro. Sono stati anche uno strumento per difendere i lavoratori da abusi, da richieste eccessive cui non si poteva dire no, e l’orario di lavoro è strettamente regolato dal contratto. Ma, azienda per azienda, e con patti scritti in modo accorto, è possibile superare le rigidità e avere dei vantaggi. L’azienda rinuncia al controllo arcigno su entrate e uscite, i lavoratori rinunciano alla tutela indiretta che ne derivava sui tempi delle loro prestazioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni