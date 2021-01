La relazione ingiusta e inesistente

Alfonso Bonafede ha approfittato della particolare situazione in cui si trova un governo dimissionario per limitare la sua relazione a un’elencazione di dati e di proposte di legge già presentate essenzialmente descrittiva e priva di considerazioni politiche. Tuttavia anche questo documento permette di fare un bilancio ed esprimere un giudizio sul governo della giustizia e sulle sue prospettive. Si può partire dall’unico elemento politico rilevante contenuto nella relazione: l’insistenza sulle riforme e sugli stanziamenti per la giustizia necessari per far approvare prima, e funzionare poi, il Recovery fund. Tra le raccomandazioni della Commissione europea rivolte all’Italia in materia di Giustizia, Bonafede si dilunga molto a sottolineare quelle relative alla lotta alla corruzione, ma non può occultare il fatto che, anche in questa materia, la richiesta europea è quella di accelerare i tempi processuali. Questo snellimento dei tempi doveva essere il contrappeso alla contestata riforma-abolizione della prescrizione, ma su questo punto cruciale anche le proposte di legge emanate dal governo sono del tutto insufficienti e in qualche caso controproducenti. Quando Bonafede sottolinea che la soluzione dei problemi della giustizia “costituisca il primo e più importante banco di prova dell’ammissibilità dei progetti candidati ad ottenere il Recovery fund” mette in luce come i ritardi e le incongruenze accumulati anche durante la sua gestione siano un ostacolo rilevante per la ripresa del paese. Naturalmente la sua lettura è del tutto diversa, comunque se egli stesso ammette che le riforme sono urgenti e il rinvio delle modifiche al processo civile a quello penale e all’ordinamento giudiziario contenute nelle proposte giacenti in Parlamento è solo una foglia di fico, visto che quelle proposte, sempre che possano essere approvate, sono giudicate da tutti gli esperti del tutto insufficienti.

