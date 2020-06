La luce in fondo al tunnel è possibile

Le “Prospettive per l’economia italiana” pubblicate dall’Istat non si discostano da quelle del governo, della Banca d’Italia e della Commissione europea se non per qualche decimale. L’Istat prevede un pil in calo dell’8,3 per cento nel 2020 e in ripresa del 4,6 nel 2021. Il governo nella nota di aggiornamento al Def, in aprile, stimava meno 8 quest’anno e più 4,7 il prossimo. Bankitalia rispettivamente meno 9,2 e più 4,8. Bruxelles meno 9,5 e più 6,5. La tendenza è chiara,...

