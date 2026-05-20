Lezioni di rigore fiscale da Londra

Dal Regno Unito arriva così una lezione anche per l’Italia in vista delle prossime elezioni politiche. Chiunque sia il leader del campo largo avrebbe qualche chance in più di essere promosso (anche) dai mercati se si mostrasse consapevole del fatto che il tema del debito pubblico è tornato dominante anche tra gli investitori di btp ora che le tensioni internazionali stanno peggiorando le prospettive di crescita e inflazione. Nel Regno Unito si parla apertamente di “italianizzazione” delle finanze britanniche e il laburista Burnham mostra di averlo capito. E la sinistra italiana?