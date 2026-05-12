Perché le rinnovabili in Sardegna sono un test sulla credibilità politica del Campo largo

La buona notizia è che questo effetto negativo non c’è. Lo conferma uno studio di Federica Daniele Guido de Blasio e Alessandra Pasquini, tre economisti della Banca d’Italia che hanno testato proprio se l’opposizione Nimby alle rinnovabili comporti un costo politico per chi governa. Gli economisti hanno così utilizzato 15 anni di dati sulla diffusione delle pale eoliche nei comuni del Sud Italia e di risultati elettorali. Più precisamente, hanno confrontato i voti ottenuti dalla coalizione di governo regionale in carica nei comuni in cui è stata costruita almeno una turbina eolica durante il mandato precedente con i voti ottenuti nei comuni della stessa regione in cui non sono state installate turbine eoliche. Il risultato parla chiaro: non esiste alcun effetto Nimby. La diffusione di impianti rinnovabili non comporta un costo elettorale per chi governa. Anzi, nel caso delle coalizioni di sinistra, tendenzialmente più favorevoli alla transizione energetica, i dati mostrano un effetto positivo in termini di consensi associato allo sviluppo degli impianti eolici. Questo rende ulteriormente più inspiegabile l’azione amministrativa del Campo largo a livello regionale: con quale credibilità Schlein, Conte e Bonelli possono condurre a livello nazionale una campagna elettorale evocando la Spagna e il “modello Sánchez” se a livello locale ostacolano le rinnovabili? E rende sospetto il silenzio imbarazzato di larga parte del mondo ambientalista: con quale credibilità potrà continuare ad attaccare il governo Meloni sulla transizione energetica se non fa sentire la sua voce su Todde e i no di Sardegna e Toscana? (Luciano Capone)