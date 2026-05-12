Mobilitazione europea per Unicredit-Commerzbank. Ma l’Italia tace

Non è una questione tecnica, è un nervo scoperto del percorso europeo in un momento di profonda trasformazione degli equilibri internazionali. Da quando si è insediata, Albuquerque sta provando a contrastare le tentazioni sovraniste dei governi che frenano l’unione bancaria e la creazione del mercato unico dei capitali. Politica e manager portoghese, schierata con la destra del Ppe, lo scorso anno ha spinto per l’invio della lettera di messa in mora al governo italiano per il golden power imposto a Unicredit per l’acquisto di Banco Bpm. E adesso l’iniziativa della banca italiana ha creato un terreno perfetto per misurare le distanze tra il progetto europeo e le barriere degli stati. L’offerta su Commerzbank si chiude il 16 giugno. E questo è il momento della verità. E si sta mobilitando tutto lo stato maggiore delle istituzioni europee per cercare di evitare che la reazione ostile della Germania si trasformi in un’azione concreta contro Unicredit che sicuramente creerebbe imbarazzo nei rapporti tra Bruxelles e la cancelleria tedesca. Dopo che nei giorni scorsi il presidente dell’Eurogruppo, il greco Kyriakos Pierrakakis ha offerto, indirettamente, un assist a Orcel dicendo che l’Europa “ha bisogno di grandi gruppi”, il vice presidente uscente della Bce, Luis de Guindos, in un’intervista al Financial Times, si è spinto ben oltre: “L’intervento di Berlino va contro lo spirito del mercato unico”. E ha aggiunto che l’industria bancaria della Germania è molto frammentata e ha bisogno di essere modernizzata mentre il paese è alle prese con grandi sfide economiche. Considerazioni che entrano nel merito, non si limitano ad affermare un principio di massima.