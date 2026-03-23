la cessione
Ora è ufficiale: Gedi passa a Kyriakou. D'Asero sarà l'ad. Orfeo resta direttore di Rep
Alla guida delle attività radiofoniche resta Linus. "Previsti investimenti per valorizzare Repubblica. Rafforzereremo una realtà indipendente di primo piano nel settore dell'informazione e dell'intrattenimento con base in Italia e una solida presenza a livello internazionale e un appeal globale"
È stata perfezionata la cessione del 100 per cento del capitale di Gedi ad Antenna Group. Al gruppo greco, di proprietà di K Group di Theodore Kyriakou, sarà ceduto l'intero gruppo editoriale fino ad ora rimasto nelle mani di Exor: vale a dire il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni. "Con l'acquisizione di Gedi, Antenna rafforzerà una realtà indipendente di primo piano nel settore dell'informazione e dell'intrattenimento con base in Italia, con una solida presenza a livello internazionale e un appeal globale", ha affermato K Group in una nota. L'operazione, come già aveva annunciato Gedi, non include La Stampa, oggetto di un accordo per la vendita al Gruppo Sae, insieme al suo centro stampa e alla rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale. Contestualmente è previsto un accordo per la cessione di Stardust, che viene esclusa dal perimetro dell'operazione.
A seguito del completamento dell'operazione, Mirja Cartia d'Asero assumerà il ruolo di amministratore delegato, dopo aver ricoperto il ruolo di ceo e general manager del gruppo Il Sole 24 Ore dal dal 2022 al 2025 . Mario Orfeo, direttore del quotidiano dal 2024, continuerà a ricoprire il suo ruolo alla guida di la Repubblica, "garantendo continuità editoriale e gestionale", mentre Linus resterà alla guida delle attività radiofoniche.
Antenna prevede di investire "nuove e significative risorse per ampliare la diffusione de la Repubblica e valorizzare il lavoro, più volte premiato, dei suoi numerosi e talentuosi giornalisti", si legge nel comunicato. "Parallelamente, Antenna intende sviluppare ulteriormente il business radiofonico di Gedi, creando un importante hub radiofonico nel Mediterraneo, e investire nella produzione di documentari informativi, nello streaming, nei podcast, nella produzione musicale ed editoriale, nell'education e nel cinema, ambiti in cui Antenna vanta una comprovata esperienza di investimenti di successo". Inoltre, prosegue la nota, il gruppo greco "si impegna a investire nel giornalismo italiano e a rafforzare il ruolo dell'Italia come protagonista nel panorama dell'informazione e dell'intrattenimento", e intende anche rafforzare le collaborazioni editoriali già attive con HuffPost Italia, National Geographic Italia e altri partner. Parallelamente, il gruppo è in fase di confronto con partner strategici negli Stati Uniti per arricchire ulteriormente il portafoglio Gedi con nuovi brand dell'informazione e dell'intrattenimento. Antenna cercherà di collaborare con altri gruppi e imprenditori locali italiani, come parte della sua strategia di crescita in Italia.
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