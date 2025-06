Il problema del fiscal drag è il passato

L’Upb studia il drenaggio fiscale futuro, ma il grosso è nel triennio 2021-23: l’inflazione cumulata del 17 per cento continua a garantire al Tesoro un fiscal drag di circa 25 miliardi annui

L’Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb) produce analisi sempre interessanti sulla finanza pubblica. Quest’anno, nel suo Rapporto sulla politica di Bilancio, l’Upb ha fatto una simulazione sull’impatto del fiscal drag dopo la riforma fiscale del governo Meloni. Il fiscal drag è l’aumento delle imposte dovuto all’interazione tra inflazione e aliquote progressive: quanto più è alta l’inflazione e quanto più è progressivo il sistema fiscale, tanto più aumenta la pressione sul reddito reale. Siccome, come aveva mostrato l’Upb in studi precedenti, la riforma fiscale del governo Meloni (decontribuzione e riduzione delle aliquote) ha reso l’Irpef più progressiva avvantaggiando così i redditi bassi, un effetto collaterale è l’aumento del drenaggio fiscale. A quanto ammonta? Secondo la simulazione dell’Upb, ipotizzando un tasso di inflazione del 2 per cento, il prelievo è più alto di circa 370 milioni di euro, soprattutto a carico dei lavoratori dipendenti che beneficiano delle nuove detrazioni.

In confronto alla Irpef pre-riforma, meno progressiva, la perdita aggiuntiva da fiscal drag va dai 25 euro annui per un impiegato ai 12 euro per un operaio: 1-2 euro al mese. A fronte di 700-800 euro annui in più ricevuto grazie alla riforma (17 miliardi di euro complessivi). L’erosione da drenaggio fiscale è sicuramente da tenere d’occhio, e il governo farebbe bene a indicizzare gli scaglioni, ma non è un grosso problema con una bassa inflazione. L’effetto è stato invece enorme nel triennio 2021-2023: l’inflazione cumulata del 17 per cento continua a garantire al Tesoro un fiscal drag di circa 25 miliardi annui, secondo i calcoli fatti da Leonzio Rizzo e Marco Leonardi sul Foglio. Piuttosto che fare simulazioni del drenaggio fiscale in un futuro di bassa inflazione, non sarebbe stato meglio per l’Upb fare una quantificazione del fiscal drag dovuto al passato di alta inflazione?