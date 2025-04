Contro il protezionismo. La versione di Reagan

“Mercati più aperti, o rischiamo di tornare agli anni Trenta, con le guerre commerciali e, alla fine, le guerre vere e proprie”. E anche: “Guardiamoci dai demagoghi pronti a una guerra commerciale contro gli amici”, due messaggi radiofonici del quarantesimo presidente americano

Pubblichiamo due messaggi radiofonici del presidente americano Ronald Reagan alla nazione. Li separano sei anni di permanenza alla Casa Bianca, ma non cambia l’indirizzo della politica economica, ben diverso da quello dell’attuale Amministrazione.

Camp David, 20 novembre 1982

Cari amici americani, vi ho parlato in diverse occasioni dei problemi economici e delle opportunità che la nostra nazione deve affrontare. Ebbene, come probabilmente avrete sentito nei notiziari, i problemi dell’America non sono unici. Altre nazioni devono affrontare difficoltà economiche molto gravi. In effetti, sia i paesi sviluppati che quelli in via di sviluppo sono stati colpiti dalla più lunga recessione mondiale della storia del dopoguerra. E questa è una cattiva notizia per tutti noi. Quando gli altri paesi non crescono, comprano meno da noi e noi vediamo diminuire i posti di lavoro creati nel nostro paese. Quando noi non cresciamo, compriamo meno da loro, il che indebolisce le loro economie e, naturalmente, la loro capacità di acquistare da noi. E’ un circolo vizioso.

Si può comprendere il pericolo di una recessione mondiale quando si capisce quanto sia in gioco. Le esportazioni rappresentano oltre 5 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti. Due ettari su cinque coltivati dagli agricoltori americani producono prodotti destinati all’esportazione. Ma a causa delle loro recessioni, gli altri paesi stanno acquistando meno prodotti agricoli americani rispetto all’anno scorso. I nostri agricoltori stanno soffrendo, e sono solo un gruppo.

Stiamo quindi cercando di ribaltare la situazione. Stiamo ricordando al mondo che, sì, abbiamo tutti dei problemi seri. Ma il nostro sistema economico – basato sulla libertà individuale, sull’iniziativa privata e sul libero scambio – ha prodotto più progresso umano di qualsiasi altro nella storia. E’ nell’interesse di tutti noi preservarlo, proteggerlo e rafforzarlo.

Ricordiamo ai nostri partner commerciali che per preservare la libertà individuale e ripristinare la prosperità occorre anche un commercio libero ed equo sul mercato. Dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno assunto un ruolo guida nella creazione di un sistema commerciale e finanziario internazionale che limitasse la capacità dei governi di ostacolare il libero scambio attraverso i confini. Lo abbiamo fatto perché la storia ci ha insegnato una lezione importante: Il libero scambio è al servizio del progresso economico e della pace nel mondo.

Quando i governi sono troppo coinvolti nel commercio, i costi economici aumentano e le controversie politiche si moltiplicano. La pace è minacciata. Negli anni Trenta, il mondo ha conosciuto un brutto spettro: il protezionismo e le guerre commerciali e, alla fine, le guerre vere e proprie, con sofferenze e perdite di vite umane senza precedenti.

Alcuni sembrano credere che dovremmo issare la bandiera americana in difesa dei nostri mercati. Vorrebbero abbracciare nuovamente il protezionismo e isolare i nostri mercati dalla concorrenza mondiale. Ebbene, l’ultima volta che gli Stati Uniti ci hanno provato, si sono verificate enormi difficoltà economiche nel mondo. Il commercio mondiale è crollato del 60 per cento e i giovani americani hanno presto seguito la bandiera americana nella Seconda guerra mondiale.

Sono abbastanza vecchio e, spero, abbastanza saggio da non dimenticare la lezione di quegli anni infelici. Il mondo non deve mai più vivere un simile incubo. Siamo nella stessa barca con i nostri partner commerciali. Se un partner fa un buco nella barca, ha senso che l’altro faccia un altro buco nella barca? Alcuni dicono di sì e lo chiamano “fare i duri”. Io lo definisco stupido. Non dovremmo fare buchi, ma lavorare insieme per tapparli. Dobbiamo rafforzare la barca del libero mercato e del commercio equo in modo che possa guidare il mondo verso la ripresa economica e una maggiore stabilità politica.

Ecco come stiamo lavorando per farlo: insistiamo su politiche interne sane che riducano l’inflazione e ci rivolgiamo agli altri affinché facciano altrettanto nelle loro economie. Il Fondo monetario internazionale, l’istituzione che si occupa delle questioni finanziarie mondiali, cerca di incoraggiare i paesi membri a seguire politiche interne sane e ad evitare le restrizioni governative al commercio e agli investimenti internazionali per promuovere lo sviluppo economico e aumentare il tenore di vita della popolazione.

Ricordiamo agli altri paesi che, mentre gli Stati Uniti contribuiscono a guidare il mondo fuori dalla recessione, essi ne trarranno beneficio perché compreranno più beni da loro. Questo permetterà loro di crescere e di acquistare più beni da noi. E questo significherà più posti di lavoro per tutti. Questa è la strada del libero mercato e del libero scambio. Dobbiamo opporci al protezionismo perché può solo portare a meno posti di lavoro per loro e meno posti di lavoro per noi.

Tra soli quattro giorni, i ministri del Commercio di quasi tutti i paesi del mondo libero si incontreranno a Ginevra, in Svizzera. Cercheranno di trovare il modo di superare le sfide all’integrità del nostro sistema economico internazionale. Abbiamo contribuito a convocare questo incontro internazionale perché crediamo fermamente che il nostro sistema commerciale sia a un bivio. O i paesi del mondo libero vanno avanti e sostengono la spinta verso una maggiore apertura dei mercati, o rischiano di scivolare indietro verso gli errori degli anni Trenta e di soccombere ai mali di un intervento governativo sempre più massiccio. In realtà non c’è scelta.

Gli Stati Uniti rifiuteranno le proposte protezionistiche e disfattiste. Al contrario, fisseremo nuovi obiettivi e definiremo un programma per limitare l’intervento pubblico nei mercati mondiali. Ci muoveremo con una chiara consapevolezza dei nostri interessi commerciali e con una tranquilla determinazione a difenderli. Intraprenderemo azioni in patria e all’estero che rafforzino la capacità delle industrie statunitensi di competere nel commercio internazionale.

Che nessuno ci fraintenda. Siamo generosi e lungimiranti nei nostri obiettivi e intendiamo usare tutto il nostro potere per raggiungerli. Cerchiamo di tappare le falle nella barca del libero mercato e del libero scambio e di farla ripartire in direzione della prosperità. E nessuno deve confondere la nostra determinazione a usare tutto il nostro potere e la nostra influenza per evitare che altri distruggano la barca e ci facciano affondare tutti.

E’ così che gli Stati Uniti lavorano nel mondo a favore della libertà, della prosperità economica e della pace.

Tornerò la prossima settimana. Grazie per l’ascolto. Dio vi benedica.

Santa Barbara County, CA, 26 novembre 1988



Cari amici americani, questa settimana, mentre ci preparavamo al Giorno del Ringraziamento, il Canada ha tenuto un’importante elezione e sono lieto di inviare nuovamente le mie congratulazioni al primo ministro Mulroney. Uno dei temi importanti delle elezioni canadesi è stato il commercio. E come i nostri cittadini all’inizio di questo mese, i nostri vicini hanno inviato un messaggio forte, rifiutando il protezionismo e riaffermando che più commercio, non meno, è l’onda del futuro.

Qui in America, mentre riflettiamo sulle molte cose per cui dobbiamo essere grati, dovremmo prenderci un momento per riconoscere che uno dei fattori chiave della grande prosperità della nostra nazione è la politica commerciale aperta che permette al popolo americano di scambiare liberamente beni e servizi con persone libere in tutto il mondo. La libertà di commercio non è una questione nuova per l’America. Nel 1776 i nostri Padri Fondatori firmarono la Dichiarazione di Indipendenza, accusando gli inglesi di una serie di offese, tra cui, cito testualmente, “l’interruzione del nostro commercio con tutte le parti del mondo”, fine della citazione.

Nello stesso anno, un economista scozzese di nome Adam Smith lanciò un’altra rivoluzione con un libro intitolato “La ricchezza delle nazioni”, che denunciava per sempre la follia del protezionismo. Negli ultimi 200 anni, non solo l’argomentazione contro i dazi e le barriere commerciali ha ottenuto un consenso pressoché universale tra gli economisti, ma si è anche dimostrata valida nel mondo reale, dove abbiamo visto prosperare le nazioni che praticano il libero scambio mentre i paesi protezionisti sono rimasti indietro.

L’ultimo esperimento americano di protezionismo è stato un disastro per i lavoratori e le lavoratrici di questo paese. Quando il Congresso approvò il dazio Smoot-Hawley nel 1930, ci fu detto che avrebbe protetto l’America dalla concorrenza straniera e salvato i posti di lavoro nel paese – la stessa frase che sentiamo oggi. Il risultato effettivo fu la Grande Depressione, la peggiore catastrofe economica della nostra storia; un americano su quattro rimase senza lavoro. Due anni dopo, quando ho votato per la prima volta per la presidenza, ho votato per Franklin Delano Roosevelt, che si opponeva al protezionismo e chiedeva l’abrogazione di quella tariffa disastrosa.

Da allora, il popolo americano è rimasto fedele al proprio patrimonio rifiutando il canto delle sirene del protezionismo. Negli ultimi anni, il deficit commerciale ha portato alcuni politici fuorvianti a chiedere il protezionismo, avvertendo che altrimenti avremmo perso posti di lavoro. Ma si sbagliavano di nuovo. In realtà, gli Stati Uniti non solo non hanno perso posti di lavoro, ma ne hanno creati più di tutti i paesi dell’Europa occidentale, del Canada e del Giappone messi insieme. I dati sono chiari: quando il commercio totale dell’America è aumentato, sono aumentati anche i posti di lavoro americani. E quando il nostro commercio totale è diminuito, è aumentato anche il numero di posti di lavoro.

Una parte della difficoltà nell’accettare le buone notizie sul commercio sta nelle nostre parole. Troppo spesso parliamo di commercio usando il vocabolario della guerra. In guerra, se una parte vince, l’altra deve perdere. Ma il commercio non è una guerra. Il commercio è un’alleanza economica che porta benefici a entrambi i paesi. Non ci sono perdenti, ma solo vincitori. E il commercio contribuisce a rafforzare il mondo libero.

Eppure oggi il protezionismo viene usato da alcuni politici americani come una forma di nazionalismo a buon mercato, una foglia di fico per coloro che non sono disposti a mantenere la forza militare dell’America e che non hanno la determinazione di affrontare i veri nemici: i paesi che userebbero la violenza contro di noi o i nostri alleati. I nostri partner commerciali pacifici non sono nostri nemici, ma nostri alleati. Dobbiamo guardarci dai demagoghi che sono pronti a dichiarare una guerra commerciale contro i nostri amici, indebolendo la nostra economia, la nostra sicurezza nazionale e l’intero mondo libero, sventolando cinicamente la bandiera americana. L’espansione dell’economia internazionale non è un’invasione straniera; è un trionfo americano, per il quale abbiamo lavorato duramente e che è centrale nella nostra visione di un mondo pacifico e prospero di libertà.

Dopo la Seconda guerra mondiale, l’America ha aperto la strada allo smantellamento delle barriere commerciali e alla creazione di un sistema commerciale mondiale che ha posto le basi per decenni di crescita economica senza precedenti. Tra una settimana, quando si terranno a Montreal importanti colloqui commerciali multilaterali, saremo in prima linea negli sforzi per migliorare questo sistema. Vogliamo aprire più mercati per i nostri prodotti, assicurarci che tutte le nazioni rispettino le regole e cercare di migliorare aree come la risoluzione delle controversie e l’agricoltura. Vogliamo anche portare i benefici del libero scambio in nuove aree, tra cui i servizi, gli investimenti e la protezione della proprietà intellettuale. I nostri negoziatori lavoreranno sodo per tutti noi.

Sì, nel 1776 i nostri Padri fondatori credevano che valesse la pena lottare per il libero scambio. E possiamo festeggiare la loro vittoria perché oggi il commercio è al centro dell’alleanza che assicura la pace e garantisce la nostra libertà; è la fonte della nostra prosperità e la strada verso un futuro ancora più luminoso per l’America.