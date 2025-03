La “Trumpcession” è realtà. Trump guida il declino dell'economia americana

Il bilancio dei primi mesi della nuova Amministrazione segna un periodo di incertezze e danni economici. Disoccupazione in aumento, fiducia dei consumatori in calo e politiche più orientate a soddisfare la base elettorale che a promuovere lo sviluppo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta lavorando per la decrescita economica del suo paese. Secondo una ricerca di Algebris Investment, società che investe a livello globale, i primi due mesi della nuova amministrazione americana hanno prodotto danni economici e generato incertezza mettendo in atto politiche macro più orientate all’appagamento della base elettorale che allo sviluppo.

Le richieste di disoccupazione sono in aumento spingendo i non-farm payrolls, ovvero i nuovi posti di lavoro, ai minimi da sei mesi e il tasso di disoccupazione sopra il 4 per cento. L’indice delle “sorprese economiche” è in deterioramento da novembre scorso e la fiducia dei consumatori, il motore principale dell’espansione 2023-2024, è peggiorata nel 2025, a causa della percezione delle condizioni del mercato del lavoro e delle imprese. Gli indicatori del pil statunitense sono in forte calo a causa dell’aumento delle importazioni ma anche di una spesa al consumo più contenuta.

“Crediamo che gli Stati Uniti stiano attraversando un profondo shock dovuto all’incertezza”, osserva Algebris, e quando l’incertezza tocca livelli troppo alti (e ora ha raggiunto il livello più alto degli ultimi quarant’anni), le imprese interrompono temporaneamente e improvvisamente gli investimenti e le assunzioni. “L’amministrazione Trump sta adottando una politica sfavorevole alla crescita, come i tagli dei posti di lavoro nel settore pubblico e le restrizioni commerciali”, prosegue la ricerca citando la stima dell’Fmi secondo cui il freno alla crescita degli Stati Uniti derivante dalle tariffe sia pari allo 0,8 per cento su un anno. La “Trumpcession”, la recessione trumpiana, è già qui.