Starlink arriva in Italia. Telespazio annuncia l'accordo con SpaceX di Musk

Telespazio, la joint venture tra Leonardo e Thales, potrà commercializzare i satelliti in grado di fornire servizi internet a banda larga anche nelle aree scarsamente servite da altre reti. "Un'ottima notizia", dice Meloni. Esulta anche il ministro Urso: "Un passo in avanti verso la connettività del paese"

Starlink arriva in Italia. Telespazio, una joint venture tra Leonardo (che detiene il 67 per cento) e Thales ( gruppo specializzato nel settore spaziale e della difesa), ha raggiunto un accordo con SpaceX – l'azienda di Elon Musk – per la commercializzazione dei servizi Starlink: si tratta di un sistema di satelliti pensato e realizzato per fornire servizi internet a banda larga in tutto il mondo, in particolare nelle aree rurali e scarsamente servite da altre reti. Anche l'esercito ucraino vi ha fatto ricorso per fronteggiare l'avanzata russa.



"Telespazio potrà integrare Starlink nella propria rete globale di connettività ibrida, realizzata con soluzioni satellitari e terrestri, in grado di garantire servizi di comunicazioni affidabili e resilienti, fissi e mobili, con copertura globale", ha annunciato l'azienda. "Un'ottima notizia. Auspico una sempre maggiore collaborazione", ha commentato la premier italiana Giorgia Meloni, prima di fare i complimenti a Musk, "per aver concluso con successo il test di Starship" – il potente mezzo spaziale testato oggi, per la quarta volta, che una volta ultimato dovrebbe avere una potenza molto superiore a quelli attualmente in circolazione. Esulta per l'accordo tra Telespazio e SpaceX anche Adolfo Urso. “L'accordo firmato oggi rappresenta un passo in avanti verso la connettività del paese. Oggi è di fondamentale importanza raggiungere anche quelle aree del territorio meno coperte da servizi di comunicazione e come governo stiamo lavorando per migliorare la competitività delle imprese”, ha scritto su X il ministro per il Made in Italy.

Grazie a questa collaborazione, "Telespazio potenzia ulteriormente il proprio portafoglio di offerta in ambito satcom, rispondendo così pienamente alle specifiche esigenze del mondo istituzionale e di segmenti strategici del mondo industriale, quali l’energy e il maritime”, ha spiegato infine Alessandro Caranci, responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio.