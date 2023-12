Il paradiso avvelenato delle famiglie in lite per l'eredità

Il giorno 9 ottobre 2014, davanti al notaio Carlo Marchetti, a Milano, Bernardo Caprotti, 89 anni, firma un testamento che racchiude in sintesi la sua vita e la sua filosofia. “Famiglia non ci sarà – così è dattiloscritto, sembra una trascrizione del parlato – Ma non ci saranno le lotte. O saranno inutili. Le aziende non saranno dilaniate”. C’è poi una postilla intitolata “Il futuro di Esselunga”: “Sto dotando l’azienda di un management di alta qualità. E’ diventata attrattiva. Però è a rischio. E’ troppo pesante condurla, pesantissimo possederla. Questo paese cattolico non tollera il successo. Occorre trovarle, quando i pessimi tempi italiani saranno migliorati, una collocazione internazionale”. Non manca una indicazione precisa: “Ahol sarebbe ideale. Mercadona no. Attenzione: privata, italiana, soggetta ad attacchi, può diventare Coop. Non deve succedere”. Bernardo è morto il 30 settembre 2016. Esselunga non è stata venduta e non è diventata una cooperativa. Le eredi, la seconda moglie Giuliana Albera e la figlia Marina, alle quali ha lasciato il 70 per cento delle azioni, hanno deciso di andare avanti da sole, per il momento. Ai figli della prima moglie, Giuseppe e Violetta, è andato il restante 30 per cento diviso in parti uguali: nel 2020 lo cedono per 1,83 miliardi di euro a Giuliana e Marina. Quest’ultima, lasciata Londra dove viveva, prende in mano il timone affiancata dal marito, il nobile siciliano Francesco Moncada di Paternò. Nel testamento, il vecchio Caprotti fa riferimento ad “anni di battaglie legali e di maldicenze da parte di Violetta e di Giuseppe” che ha escluso dal potere anche se non dalla ricchezza. Ora è proprio Giuseppe, esautorato prima come amministratore delegato poi come erede, a raccontare la propria versione in un libro intitolato “Le ossa dei Caprotti” (Feltrinelli), alzando molti veli sulla famiglia, sulle origini delle sue fortune, sulla nascita e il successo del primo supermarket all’americana fondato da Nelson Rockefeller. E’ un’altra rilevante storia di un patriarcato al tramonto, il patriarcato del capitale, senza che sia sorto un altro modo di concepire la famiglia e l’impresa. Si sono pubblicati molti libri sull’ascesa e il declino delle grandi fortune, negli ultimi anni è diventato un genere, se non una moda. E non a caso, perché oggi più che mai siamo alla ricerca di un nuovo modello. Forse non lo troveremo, non uno soltanto, non più uno dominante sugli altri. Cattolici e protestanti sono sulla stessa barca. Max Weber se fosse vivo dovrebbe riscrivere il suo saggio più famoso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE