Come trasformare lo stato italiano da ibernatore a innovatore

I governi di Francia e Gran Bretagna si propongono di indirizzare le proprie economie nazionali verso ruoli di leadership industriale globale: Macron punta sui microchip, Sunak sulla tecnologia. E l’Italia? Con un’economia nazionale già iper frammentata in micro settori e micro imprese che, se da un lato costituiscono una preziosa diversificazione delle specializzazioni produttive, dall’altro non dispongono della dimensione organizzativa e di mercato per ambire a posizioni di leadership globale, lo stato italiano si è rivelato semmai finora un fattore di ibernazione, non di innovazione. Le funzioni caratteristiche della Repubblica, dalla giustizia alla burocrazia, dalla previdenza al welfare, dall’istruzione universale alla salute pubblica, svolgono sistematicamente un ruolo di ostacolo – quando non di esplicito impedimento – all’efficiente allocazione dei fattori produttivi e all’innovazione. Il governo attuale si pone esplicitamente nello stesso solco, celebrando la conservazione, la tradizione, i temi identitari, l’esaltazione del passato. La dimostrazione fattuale è nei numeri. La somma della spesa pubblica in pensioni, cassa integrazione, sussidi ad aziende decotte, nazionalizzazioni de facto di banche e imprese fuori mercato, manutenzioni di infrastrutture inadeguate, posti di lavoro inutili se non dannosi è di ordini di grandezza superiori a quella per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. Il 98 per cento della spesa per il lavoro va in sussidi, cassa integrazione e Reddito di cittadinanza, e solo il 2 per cento in politiche attive. La spesa per pensioni è il quintuplo della spesa per istruzione. Negli ultimi anni, quest’ultima è ulteriormente diminuita rispetto alle altre voci di spesa pubblica improduttiva.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE