Il "bel lavoro" è tutto da fare

Non è affatto vero che invecchiare sia un disastro. Per come la penso io, è cosa naturale. La cosa più dura è invece invecchiare in un paese che invecchia drammaticamente – in senso demografico – e che continua a far riferimento sempre a idee stravecchie – nel dibattito pubblico. Questo sì, abbatte animo e speranza. Uno dei comparti della vita nazionale in cui il fenomeno manda più al manicomio è quello che riguarda il lavoro. Che insieme a demografia suicidaria e bassa produttività compone la triade dei più potenti freni alla crescita, e all’appianamento dei gap economici, sociali, territoriali e generazionali della nostra Italia. Politica e media continuano infatti – con poche eccezioni – indefettibilmente a parlare di lavoro ripetendo schemi frusti e vetusti. Dallo scambio orario-salario per misurarlo, figlio delle teorie del valore ricardiane e marxiane. Alla “torta fissa”, per cui se prepensioniamo “liberiamo lavoro” per i giovani. Ai bonus contributivi a tempo per questa o quella coorte di lavoratori, pensando che le imprese così li assumeranno per un risparmio fiscale invece di assumere quelli di cui hanno bisogno. Al mito che il lavoro nasca per decreto, e che comunque lo stato deve riservare l’accesso a incentivi agli investimenti delle imprese solo se esse assumono chi dice lo stato. Al non capire che, con una produttività così bassa, è ovvio che le retribuzioni nei decenni siano restate in termini reali molto più basse di quelle tedesche e francesi. L’anomalia nell’anomalia è che tale regressione temporale accomuni in realtà senza troppe distinzioni sinistra e destra. Entrambe convinte che se a lavorare in Italia siamo proporzionalmente tanti meno di tedeschi e nordeuropei, e con così meno donne e giovani occupati, la colpa sia di un’austerità e di un neoliberismo che invece Italia non ci sono mai stati. Per non parlare dell’assoluta unanimità della condanna di destra e sinistra contro il famigerato Jobs Act di Renzi…

