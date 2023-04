A Cinecittà la “fabbrica dei sogni” torna a fare profitto

Il percorso non è in ordine cronologico perché il cinema è capace di annullare la freccia del tempo. E la città del cinema, la fabbrica dei sogni, sì Cinecittà, spalanca una accanto all’altra le epoche del passato come quelle del futuro, a partire dalla locanda dove Giovanni Boccaccio faceva vivere e gozzovigliare i suoi personaggi. Qui Jenji Kohan ha ambientato alcune storie ispirate al “Decamerone”, per la serie in otto puntate (regia di Mike Uppendahl) che dovrebbe uscire su Netflix alla fine dell’anno. Ricostruzione accurata, penombra, una patina di nerofumo… e gli odori. Legno, colla, cavolo nero che bolle nel pentolone. O forse no, forse è solo un’impressione, ma gli odori si sentono. E’ questo il cinema, è questa Cinecittà, emana il profumo della storia, ma sono solo i materiali di scena, di tutto quello che viene creato con il lavoro delle nostre maestranze. In pochi teatri di posa al mondo si trova qualcosa di simile”. Una sapienza artigianale che non è stata cannibalizzata dai computer, convive con gli “smart stage”, anzi si arricchiscono insieme.

