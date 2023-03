Svolta buona sulle casse di previdenza

Da anni, si trascina una disparità di trattamento tra il risparmio raccolto dalle casse e quello raccolto dai fondi pensione per i lavoratori dipendenti. Ora, come ha garantito il viceministro Leo, la delega fiscale potrebbe essere usata per sistemare questa ingiustizia

Le casse di previdenza private sono vigilate in modo rigido e tenute a rispettare regole di investimento quasi dirigistiche, salvo essere spesso chiamate in soccorso (volontario, sì, ma richiesto con toni a volte non gentili) dai governi o da iniziative parlamentari per intervenire a tamponare questa o quella falla, spesso salvataggi di aziende pubbliche decotte o, da ultimo, un tentativo di rifilare loro i crediti del Superbonus. Il livello di vigilanza e gli obblighi sugli investimenti e sulla raccolta, il regime autorizzativo, oltre alla diretta emanazione da categorie professionali, fanno delle casse il terreno per continue incursioni politiche e per una certa tendenza alla durezza del legislatore fiscale.