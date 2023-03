Idee per attirare i giovani (che mancano) nella pubblica amministrazione

Un sondaggio della Cattolica svela che le esigenze di laureati e laureandi spesso non combaciano con l'offerta del settore pubblico. Appunti per intercettare le nuove generazioni

Perché un giovane dovrebbe lavorare nella Pubblica amministrazione? Non è una domanda retorica ma una sfida aperta “perché i giovani – dice al Foglio Luca Pesenti, docente di Sociologia all’Università Cattolica – sottovalutano questa opportunità un po’ a causa di una narrazione negativa che va avanti da decenni, un po’ perché spesso le prime linee degli uffici pubblici confermano la narrazione stessa: di un mondo burocratico, ingessato, polveroso. Ma non è tutto così: ci sono punte di eccellenza della Pubblica amministrazione in cui può essere soddisfacente lavorare e bisogna cominciare a raccontarlo”. Per capirci di più, la Cattolica ha realizzato un primo sondaggio su un campione di tremila laureati e laureandi che, sottolinea Pesenti, provengono da varie aree italiane in uguale misura: nordest, nordovest e centro-sud. Ebbene, ai primi tre posti nella percezione del lavoro ideale per i giovani ci sono uno stipendio equo, opportunità di carriera e un buon clima interno, caratteristiche che, almeno nei primi due casi, si fa più fatica a trovare negli uffici pubblici.