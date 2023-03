No alla flat tax, ma dialogo e contrattazione sui dossier principali. Parla Sbarra (Cisl)

Fisco, pensioni, sanità, lotta al carovita, salario minimo, contratti, superbonus. Sui dossier principali, il governo sembra essersi imballato. “Appare concentrato su altre priorità – spiega al Foglio il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra – Sembra più incline a difendersi e replicare agli attacchi dell’opposizione, invece il paese ha bisogno di scelte condivise e di coesione. E’ una illusione pensare di essere autosufficienti o crogiolarsi sui sondaggi. Le lune di miele finiscono, al di là del valore dei governi. Le riforme restano”. C’è, dunque, innanzitutto una scelta di metodo, cioè “ridare vigore a un confronto responsabile, riallacciare il dialogo e costruire insieme”.

Sbarra non nega le profonde differenze, a cominciare dalla riforma fiscale: “Non si fa a saldi invariati. Siamo contrari a soluzioni che riducono la progressività e non rispondono a un principio di forte redistribuzione a sostegno delle fasce medie e popolari”. Il grande pomo della discordia è la flat tax. “Non ci convince perché produce una riallocazione della ricchezza dal basso all’alto, invertendo il principio di solidarietà. Bisogna ridurre in primo luogo le tasse a lavoratori e pensionati, compensando anche la voragine di 100 miliardi prodotta ogni anno dall’evasione”. Sulle pensioni si sente dire facciamo come in Francia. Sbarra mette in guardia da impropri parallelismi. “I francesi protestano contro un provvedimento imposto senza mai aver aperto un confronto neanche di natura parlamentare. Qui abbiamo tavoli avviati, e nessun ministro si è ancora sognato di chiudere alle proposte del sindacato. Nei primi incontri ci è stato detto esattamente il contrario. Bisogna affiancare ai 41 anni di contribuzione un dato anagrafico che assicuri il diritto di uscire dignitosamente dal lavoro: noi diciamo 62 anni”.

