L'Ocse mostra all'Italia verità indicibili sulla produttività. La politica però fischietta

Il crollo demografico, ma anche il calo del tasso capacità di produrre avranno un forte impatto sulla possibilità di crescita. Per il nostro paese l'andamento della curva è implacabile

La settimana scorsa l’Ocse ha pubblicato il suo Interim Outlook di primavera. Ci sono un paragrafo e due grafici che dovrebbero suonare come un allarme rosso per chi governa l’Italia. Mettono al centro una questione serissima: da quel che si può calcolare oggi, chi davvero lavorerà negli anni a venire? Chi continuerà a produrre e a far crescere pil e reddito? Chi sosterrà i conti intergenerazionali della previdenza, della sanità e del welfare? La risposta è raggelante.