Relazioni sindacali e qualità dei servizi: l'intesa di Acea con Cgil Cisl e Uil

La municipalizzata romana vara la Carta della Persona e della partecipazione: capacità e competenze dei dipendenti come leve per affrontare le grandi sfide socio-economiche. Si apre un nuovo capitolo di relazioni sindacali

Coinvolgimento delle organizzazioni sindacali al nuovo piano industriale, partecipazione attiva dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali nei processi aziendali, gruppi tecnici di lavoro, revisione del Protocollo sugli Appalti, conferma dello smart working e internalizzazione delle attivitò svolte in appalto. Questi sono soltanto alcuni dei punti della Carta della Persona e della partecipazione firmata oggi tra Acea e le rispettive categorie di Cgil Cisl e Uil. L'accordo è frutto di un intenso confronto durato più di un mese e apre la strada al rafforzamento delle relazioni sindacali attraverso un modello nuovo, fondato su un'interlocuzione integrata anche con i territori in cui l'azienda opera.

L'idea alla base dell'intesa, spiega un comunicato, è quella di investire su capacità e competenze delle persone trasformandole in leve per affrontare e vincere le grandi sfide del contesto socio-economico. Sono inoltre introdotte alcune misure subito operative per i dipendenti, come l’aumento del monte ore pro capite triennale destinato alla formazione del personale, nonché delle indennità previste per il congedo parentale e del numero dei giorni spettanti per il congedo di paternità e per la malattia del figlio. Le misure saranno presentate nelle prossime settimane in occasione di un evento dedicato.